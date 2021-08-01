الصينية تشين يو في تحرز ذهبية فردي السيدات للريشة الطائرة
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طوكيو (رويترز) - حصدت الصينية تشين يو في المصنفة الثانية عالميا ذهبية فردي السيدات في منافسات الريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها على التايوانية تاي تسو-ينغ 21-18 و19-21 و21-18 في النهائي يوم الأحد.
وأحرزت الهندية بي في سيندو، صاحبة فضية ريو، الميدالية البرونزية بعد فوزها على الصينية هي بينغ جياو بنتيجة 21-13 و21-15.
(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية)
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