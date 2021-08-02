أولمبياد طوكيو: العداءة البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا ترفض العودة لبلادها وتطلب اللجوء السياسي

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طوكيو (رويترز) - قالت عداءة بيلاروسية إنها نُقلت إلى المطار رغما عنها يوم الأحد على متن طائرة عائدة إلى الوطن بعد أن اشتكت من مدربين محليين في أولمبياد طوكيو.

وقالت كريستسينا تسيمانوسكايا، التي كان من المقرر أن تنافس في سباق 200 متر يوم الاثنين، ولكن بعد أن اشتكت علانية من إدخالها في سباق آخر دون سابق إنذار، قالت إنه طُلب منها أن تحزم أمتعتها للعودة إلى بلادها، لوكالة رويترز إنها طلبت حماية الشرطة اليابانية في مطار هانيدا بطوكيو لتجنب الاضطرار إلى الصعود على متن الطائرة.

وقالت لرويترز في رسالة عبر تلغرام ”لن أعود إلى بيلاروسيا“.

وقالت اللجنة الأولمبية البيلاروسية في بيان إن المدربين قرروا سحب تسيمانوسكايا من الألعاب بناء على نصيحة طبية بسبب ”حالتها العاطفية والنفسية“. ولم يرد على الفور على طلب للحصول على تعليق إضافي.

وقالت تسيمانوسكايا في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تلغرام ”إنهم يحاولون إخراجي من اليابان دون إذني“. وأضافت ”أطلب من اللجنة الأولمبية الدولية التدخل“.

وكانت تسيمانوسكايا قد صرحت في وقت سابق لمحطة الإذاعة الأوروبية لبيلاروسيا إي آر بي بأنها تخشى العودة إلى بلادها.

أفاد مصدر من مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسية، التي تدعم الرياضيين المسجونين أو المهمشين بسبب آرائهم السياسية، أن تسيمانوسكايا خططت لطلب اللجوء في ألمانيا أو النمسا يوم الاثنين.

قالت تسيمانوسكايا 24 سنة، إن طاقم بلدها جاءوا إلى غرفتها يوم الأحد وطلبوا منها أن تحزم حقائبها. أخذوها إلى المطار قبل أن تتمكن من المشاركة في سباق التتابع 200 متر و4 في 400متر يوم الخميس.

وأكدت أنه تم استبعادها من الوفد ”لأنني تحدثت على إنستغرام عن إهمال مدربينا“.

وكانت تسيمانوسكايا قد اشتكت على إنستغرام من دخولها في سباق التتابع 4 في 400 متر بعد اكتشاف أن بعض أعضاء الفريق لم يتمكنوا من المنافسة في الألعاب لأنهم لم يخضعوا لعدد كافٍ من اختبارات المنشطات.

وقال تسيمانوسكايا لرويترز من المطار ”أضافني المدرب إلى المشاركين دون علمي بذلك. اقترب مني المدير الفني وأخبرني أنه كان هناك أمر من أعلى بإقصائي من الفريق“.

(شارك في التغطية غابرييل تيترو فاربر، تقرير إضافي بقلم كيوشي تاكيناكا. تم تحريره بالإسبانية بواسطة خافيير ليرا، النص الأصلي باللغة الإسبانية، الترجمة من إعداد nippon.com)



صورة للرياضية البيلاروسية كريستسينا تسيمانوسكايا محاطة بضباط الشرطة في مطار هانيدا في طوكيو، 1 أغسطس/ آب 2021. رويترز / إيسي كاتو.