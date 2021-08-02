حقائق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 198.02 مليون والوفيات 4 ملايين و382974

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‭2‬ (رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 198.02 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و382974.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 612044 35153287

الهند 424351 31655824

البرازيل 556370 19917855

روسيا 326530 6288677

فرنسا 111855 6103548

المملكة المتحدة 129654 5856528

تركيا 51332 5727045

الأرجنتين 105721 4929764

كولومبيا 120723 4785320

إسبانيا 81486 4447044

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 18657 1626599

36 ‬‬‬‬- الأردن 10032 770712

40 - الإمارات 1949 680858

‭42‬ - المغرب 9785 623528

43‭ ‬- تونس 19027 578962

44 - لبنان 7906 561380

47 - السعودية 8237 525730

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم الأحد.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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