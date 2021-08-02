كماتشو-كوين عداءة بويرتوريكو تحصد ذهبية 100 متر حواجز

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طوكيو (رويترز) - أحرزت جاسمين كماتشو-كوين عداءة بويرتوريكو ذهبية سباق 100 متر حواجز للسيدات في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو بعدما سجلت 12.37 ثانية رغم الاصطدام بأحد الحواجز في الاستاد الأولمبي الخالي من المشجعين يوم الاثنين.

ونالت الأمريكية كندرا هاريسون، صاحبة الرقم العالمي، الميدالية الفضية بعدما سجلت 12.52 ثانية، بينما ذهبت البرونزية إلى الجاميكية ميجان تابر بعدما أنهت السباق في 12.55 ثانية.

وانطلقت كماتشو-كوين أعلى الحواجز برشاقة وكانت تركض إلى جانب هاريسون قبل أن تزيد سرعتها وتحصد ميداليتها الأولمبية الأولى.

وانتظرت هاريسون وتابر لمعرفة الترتيب النهائي بعدما عاد المشرفون إلى صورة ضوئية لخط النهاية، بينما نظرت العداءة الجاميكية إلى الشاشة وطالبت بلادها بالتضرع أثناء انتظار النتيجة.

ويمثل الانتصار تتويجا لأداء عداءة بويرتوريكو في طوكيو بعدما حطمت الرقم الأولمبي في تصفيات الدور قبل النهائي يوم الأحد.

وقالت كماتشو-كوين للصحفيين إنها كادت أن تسقط في السباق، وبعد خمس سنوات من خروجها من قبل نهائي ألعاب ريو دي جانيرو.

وأضافت "كنت أركض من أجل الرقم القياسي. اصطدمت بالحاجز، لكن كل شيء يحدث من أجل سبب محدد. بعد أن عبرت الخط كنت أود الانتظار ثم أدركت أنني انتصرت".

وهذه أول ذهبية أولمبية في ألعاب القوى لبويرتوريكو، وقالت البطلة إنها تتمنى أن يساعد إنجازها على إلهام الأطفال في بلادها.

وقالت كماتشو-كوين أثناء تساقط دموع الفرح "أنا سعيدة أني الشخص الذي فعل ذلك. أنا سعيدة جدا الآن".

وكان هذا السباق الأخير في الفترة الصباحية في طوكيو، وسط معاناة أغلب الرياضيين من الطقس الحار وأشعة الشمس القوية.

وسيتم استئناف منافسات ألعاب القوى في وقت لاحق يوم الاثنين.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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