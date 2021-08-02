الكوريتان كيم وكونج تفوزان ببرونزية في الريشة الطائرة

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طوكيو (رويترز) - تنافس فريقان من كوريا الجنوبية على الميدالية البرونزية في منافسات الريشة الطائرة لزوجي السيدات يوم الاثنين، وفازت اللاعبتان كيم سو-يونج وكونج هي-يونج.

وفازت كيم وكونج بشوطين متتاليين وبنتيجة 21-10 و21-17 على الكوريتين لي سو-هي وشين سيونج-تشان.

وتقام مباراة الميدالية الذهبية لزوجي السيدات يوم الاثنين، كما تستكمل منافسات فردي الرجال في الفترة المسائية في طوكيو.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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