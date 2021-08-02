بولي وراهايو تقودان إندونيسيا للفوز بأول ذهبية في تاريخها في زوجي السيدات

أخبار اليابان





من ريشا نايدو

طوكيو (رويترز) - نال الثنائي الإندونيسي جريسيا بولي وأبرياني راهايو المصنف السادس عالميا ذهبية زوجي السيدات في منافسات الريشة الطائرة بأولمبياد طوكيو يوم الاثنين وحصل الزوجي الصيني تشين قينغ تشين وجيا يي فان على الفضية بعد الخسارة 21-19 و21-15.

ولم يسبق لإندونيسيا الفوز بميدالية ذهبية في زوجي السيدات وهي مسابقة هيمنت عليها الصين في السابق.

وقالت بولي (33 عاما) التي بدأت حلمها الأولمبي قبل عقدين "قال لي الناس لن تنجحي أبدا لأن إندونيسيا لا تملك تاريخا في زوجي السيدات.

"لكني نجحت في الرد عليهم اليوم".

وتعانقت بولي وراهايو عقب الانتصار وغالبتا الدموع أثناء عزف النشيد الوطني.

وفي لفتة على الروح الرياضية دعتا الثنائي الفائز بالفضية والبرونزية إلى منصة التتويج للحصول على صورة جماعية.

وفي وقت سابق يوم الاثنين فاز الثنائي الكوري الجنوبي المصنف الخامس عالميا كيم سو-يونج وكونج هي-يونج بالبرونزية بعد الفوز 21-10 و21-17 على ثنائي آخر من كوريا الجنوبية هو لي سو-هي وشين سيونج-تشان.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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