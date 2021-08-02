الفرنسي كيكومبوا يفوز بذهبية المسدس سريع الطلقات من 25 مترا

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طوكيو (رويترز) - فاز الفرنسي جان كيكومبوا بذهبية المسدس سريع الطلقات من مسافة 25 مترا للرجال ضمن منافسات الرماية في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

وفاز الكوبي لوريس بوبو بالفضية ونال الصيني لي يوهونغ البرونزية.

وحصل كيكومبوا على فضية في أولمبياد ريو 2016 وأصاب يوم الاثنين 34 من 40 هدفا ليتفوق على بوبو بطل أولمبياد لندن 2012 الذي أصاب 29 هدفا.

وتراجع الألماني كريستيان ريتز بطل أولمبياد ريو في النهائي بعد أن كان يتصدر التصفيات.

وكرر الصيني لي الأداء الذي قدمه في أولمبياد ريو ليحرز الميدالية البرونزية الأولمبية الثانية له على التوالي في هذه المسابقة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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