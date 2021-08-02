الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بفضل نتائج مشجعة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أغلقت أسهم اليابان مرتفعة يوم الاثنين بفضل نتائج مشجعة من شركات الشحن وشركات أخرى بالقطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مما يحد من تأثير المخاوف من سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا سريعة الانتشار التي تهدد التعافي الهش للاقتصاد.

وأغلق المؤشر نيكي على صعود 1.82 بالمئة عند 27781.02 نقطة ليمحو خسائر يوم الجمعة حين سجل أدنى مستوي إغلاق منذ أوائل يناير كانون الثاني.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.05 بالمئة إلى 1940.5 وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 14 يوليو تموز.

وقادت شركات الشحن المكاسب بتقدمها 9.2 بالمئة لتسجل أعلى مستوى في 13 عاما عقب نتائج قوية من ميتسوي أو.إس.كيه. وربح المؤشر الفرعي 18.2 بالمئة خلال الجلستين السابقتين.

وقفز سهم ميتسوي أو.إس.كيه 10.6 بالمئة وصعد سهم كواساكي كيسن 9.1 بالمئة ونيبون يوسن 8.5 بالمئة .

وقفز سهم شركة صناعة قطع غيار السيارات دنسو خمسة بالمئة لتستمر مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد الإعلان عن نتائج قوية.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html