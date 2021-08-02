الصين تفوز بذهبية سباق السرعة لفرق السيدات في منافسات الدراجات

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إيزو (اليابان) (رويترز) - دافعت الصين بنجاح عن لقبها في سباق السرعة لفرق السيدات في منافسات الدراجات في ألعاب طوكيو بعد تفوقها في النهائي على ألمانيا مع انطلاق برنامج الدراجات على المضمار يوم الاثنين.

وعبر الثنائي باو شانجو وتشونغ تيانشي خط النهاية في 31:895 ثانية لتتفوقا على الثنائي الألماني ليا فريدريتش وإيما هينتسه بفارق 0.085 ثانية.

وهذه ثاني ميدالية ذهبية أولمبية على التوالي لتشونغ التي أحرزت اللقب في ريو مع جونغ جينجي قبل خمس سنوات.

وحققت الصين الذهبيتين الوحيدتين في تاريخها الأولمبي في رياضة الدراجات في سباق السرعة لفرق السيدات.

وكانت سيدات الصين حطمن رقمهن القياسي العالمي في سباق السرعة في وقت سابق بعد أن سجلن 31:804 ثانية لتتفوقن على ليتوانيا في الدور الأول.وكسر الثنائي الصيني باو شانجو وتشونغ تيانشي الرقم القياسي السابق البالغ 32:034 ثانية والمسجل باسم تشونغ وجونغ جينجي في بطولة العالم 2015.

ونال الثنائي داريا شميليفا وأنستاسيا فوينوفا من اللجنة الأولمبية الروسية الميدالية البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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