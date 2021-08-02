الأمريكية كاري تفوز بذهبية الحركات الأرضية للسيدات

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طوكيو (رويترز) - قدمت الأمريكية جيد كاري أداء رائعا لتفوز بذهبية الحركات الأرضية للسيدات ضمن منافسات الجمباز في ألعاب طوكيو يوم الاثنين.

ونالت الإيطالية فانيسا فيراري الفضية بينما أصبحت ماي موراكامي أول يابانية تفوز بميدالية أولمبية فردية في الجمباز.

وترك غياب سيمون بايلز بطلة الحركات الأرضية في 2016 عن النهائي في طوكيو بسبب مخاوف بشأن صحتها النفسية المسابقة مفتوحة على كل الاحتمالات واستغلت كاري الفرصة تماما لتنتزع الذهبية بعد أن سجلت 14.366 نقطة.

وساعد هذا الانتصار كاري على تعويض إخفاقها في مسابقة حصان الوثب يوم الاثنين.

وحصلت الإيطالية فيراري، بطلة العالم في كل الأجهزة في 2006، أخيرا على ميدالية أولمبية في سن 30 بعد أن نالت الفضية.

ونالت موراكامي وأنجلينا ميلينكوفا ممثلة اللجنة الأولمبية الروسية الميدالية البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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