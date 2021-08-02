بريطانيا تفوز بسباقات الثلاثة أيام للفرق في الفروسية في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فاز الفريق البريطاني المؤلف من أوليفر تاون إند ولورا كوليت وتوم مكوين بذهبية سباقات الثلاثة أيام في منافسات الفروسية في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

ونالت أستراليا الفضية وحصلت فرنسا على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html