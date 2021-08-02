الكوري الجنوبي شين يحرز ذهبية حصان الوثب في طوكيو

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طوكيو (رويترز) - توج الكوري الجنوبي شين جيا-هوان بالميدالية الذهبية لبطولة حصان الوثب للرجال في منافسات الجمباز بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية يوم الاثنين.

وحصل دينيس أبليازين ممثل فريق اللجنة الأولمبية الروسية على الميدالية الفضية بينما كانت البرونزية من نصيب الأرميني أرتور دافتيان.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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