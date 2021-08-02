الكوبي أورتا يفوز بذهبية وزن الديك في المصارعة الرومانية

أخبار اليابان





تشيبا (رويترز) - فاز الكوبي لويس أورتا بذهبية وزن الديك في المصارعة الرومانية للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

ونال الياباني كينيتشيرو فوميتا الفضية بينما حصل الصيني واليهان سايليكي وسيرجي إيميلين من اللجنة الأولمبية الروسية على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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