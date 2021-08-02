الكوبي لوبيز يفوز بذهبية وزن فوق الثقيل في المصارعة الرومانية

أخبار اليابان





تشيبا (اليابان) (رويترز) - فاز الكوبي ميجان لوبيز بذهبية وزن فوق الثقيل في المصارعة الرومانية في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين.

ونال الجورجي إياكوبي كاجايا الفضية بينما حصل التركي رضا قايا آلب وسيرجي سيمينوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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