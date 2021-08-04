لوريل هوبارد تدخل التاريخ كأول رياضية عابرة جنسياً تشارك في مسابقة رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو

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طوكيو (رويترز) - دخلت النيوزيلندية لوريل هوبارد التاريخ يوم الإثنين بعد أن أصبحت أول رياضية متحولة جنسيا تتنافس في دورة الألعاب الأولمبية، لكنها عانت من خروج مبكر مخيب للآمال من نهائي السيدات في وزن 87 كيلوغرام بعد الفشل في المحاولات الثلاث في منافسات الخطف.

كانت هوبارد، البالغة من العمر 43 عامًا، المنافسة الأكبر سنًا في رفع الأثقال في طوكيو، حيث أثار إدراجها نقاشًا حادًا حول الإنصاف للمرأة وحول تحديد النوع الاجتماعي والشمولية.

ولدت هوبارد ذكرًا وتنافس في رفع الأثقال على مستوى المبتدئين. قامت بالعبور جنسيا قبل ثماني سنوات، واستأنفت رفع الأثقال وأصبحت مؤهلة للألعاب بموجب إجماع اللجنة الأولمبية الدولية لعام 2015 الذي يسمح للرياضيين المتحولين جنسياً بالمنافسة في الأحداث النسائية.

لكن ظهورها التاريخي في مسابقة يوم الاثنين استمر 10 دقائق فقط، مع كل محاولة من أول ثلاث محاولات لها في الخطف، انتهت بالخسارة.

سارت هوبارد بثقة على المسرح، مبتسمة وسط صيحات التشجيع من ساحة كانت مغلقة رسميًا أمام المتفرجين، لكنها مشغولة بزملائها الرياضيين وسرب من وسائل الإعلام الدولية.

قامت بتنظيف الشريط فوق رأسها في المحاولة الثانية بوزن 125 كغم وكانت هناك لحظة احتفالية وجيزة من الانتصار، بقبضات اليد المشدودة والهتافات الصاخبة، لكن تم قطعها من قبل الحكام الذين أعلنوا عدم رفعها.

لقد فشلت مرة أخرى في المحاولة الثالثة الحاسمة، لكنها تقدمت للأمام، لتلوح إلى الساحة، وشبكت الأيدي معًا تقديراً للناس مع ابتسامة خجولة مع تصفيق.

وقالت هوبارد للصحافيين ”لست غافلة تماما عن الجدل الذي يحيط بمشاركتي في هذه الألعاب“.

”وعلى هذا النحو، أود أن أشكر اللجنة الأولمبية الدولية بشكل خاص، لأني أعتقد حقًا بتأكيد التزامها بمبادئ الأولمبياد وإرساء هذه الرياضة أمر للجميع، وأنها شاملة ويمكن الوصول إليها“.

وكانت هوبارد، التي رفضت الإجابة عن الأسئلة، مرشحة للفوز بميدالية في طوكيو بعد فوزها بالميدالية الفضية في بطولة العالم عام 2017 والميدالية الذهبية في بطولة أوقيانوسيا في عام 2019.

الشمول الانقسام

ومع ذلك، يقول بعض الرياضيين السابقين والمدافعين عن حقوق المرأة إن هوبارد كانت تتمتع بميزة فسيولوجية غير عادلة وأن تنافسها في طوكيو قوض النضال من أجل مساواة أكبر للمرأة في الرياضة.

لكن يجادل نشطاء الترانس بأن العلاج بالهرمونات يضع الرياضيين الذين يعبرون جنسيا في وضع غير مؤات للأداء ويقولون إن هناك اختلافات فسيولوجية ضخمة موجودة بالفعل بين المنافسين ضمن فئتي الرجال والنساء.

بموجب إرشادات اللجنة الأولمبية الدولية، يمكن للرياضيين المتحولين جنسياً التنافس كامرأة بشرط أن تكون مستويات هرمون التستوستيرون لديهم أقل من 10 نانومول لكل لتر لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل منافستهم الأولى.

تقوم اللجنة الأولمبية الدولية بمراجعة تلك الإرشادات وتهدف إلى إنشاء إطار من شأنه أن يسمح للاتحادات الرياضية باتخاذ قرارات بنفسها بشأن مشاركة المتحولين جنسياً.

كان منافسو هوبارد متحفزين إلى حد كبير يوم الإثنين في ردودهن على أسئلة حول إدراجها، ورفضت الكثير منهن التعليق وقالت آخريات إنهن يركزن فقط على أدائهن.

وقالت سارة روبلز صاحبة الميدالية البرونزية عندما سئلت عن هوبارد ”أنا هنا للحديث عن سارة روبلز الأمريكية“.

وكان رد فعل البريطانية إميلي كامبل الحاصلة على الميدالية الفضية مشابهًا.

وقالت وهي تحمل ميداليتها ”سأكون أنانية اليوم. الأمر كله يتعلق بي لأنني عملت بجد من أجل هذا“.

لكن كانت هناك كلمات تشجيعية لهابارد والثقة بأن اللجنة الأولمبية الدولية قد وضعت قواعد لضمان الإنصاف.

وقالت النمساوية سارة فيشر ”كنت حزينة حقًا لأنها لم تنجح في المنافسات“.

”في الواقع ، كنت أريدها أن تفوز بميدالية. سيكون ذلك أفضل، ثم يصمت الجميع“.

(شارك في التغطية جونكو فوجيتا ، تحرير هيو لوسون، النص الأصلي باللغة الإنكايزية)



أولمبياد طوكيو 2020 - رفع الأثقال - منافسات وزن 87 كغم سيدات - المجموعة أ - طوكيو، اليابان - 2 أغسطس/ آب 2021. لوريل هوبارد من نيوزيلندا. تصوير: إدجارد جاريدو - رويترز.



أولمبياد طوكيو 2020 - رفع الأثقال - منافسات وزن 87 كغم سيدات - المجموعة أ - طوكيو، اليابان - 2 أغسطس/ آب 2021. لوريل هوبارد من نيوزيلندا. تصوير: إدجارد جاريدو - رويترز.



أولمبياد طوكيو 2020 - رفع الأثقال - منافسات وزن 87 كغم سيدات - المجموعة أ - طوكيو، اليابان - 2 أغسطس/ آب 2021. لوريل هوبارد من نيوزيلندا. تصوير: إدجارد جاريدو - رويترز.