المغربي البقالي ينهي هيمنة كينيا على سباق 3000 متر موانع

أخبار اليابان





من عمر محمد

طوكيو (رويترز) - فاز العداء المغربي سفيان البقالي بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين لينهي هيمنة كينيا على سباق فازت به تسع مرات متتالية.

ونال الإثيوبي لاميشا جيرما الفضية بينما حصل الكيني بنجامين كيجن على البرونزية.

وأنهى البقالي البالغ عمره 25 عاما، والذي حصل على المركز الرابع في أولمبياد 2016 والميدالية البرونزية في بطولة العالم 2019، السباق في ثماني دقائق و08:90 ثانية.

وتلاه جيرما بزمن بلغ ثماني دقائق و10:38 ثانية ثم كيجن وسجل ثماني دقائق و11:45 ثانية.

وأخفق الكيني كونسيلوس كيبروتو، بطل أولمبياد 2016، في التأهل إلى الألعاب لتتقلص فرص البلد الواقع في شرق افريقيا في الفوز بلقبه الأولمبي العاشر على التوالي في سباق الموانع منذ 1984.

وتحلى البقالي بالصبر والهدوء ونجحت استراتيجيته في الاستاد الأولمبي بعد أن لطفت الأمطار في وقت سابق الأجواء يوم الاثنين عقب أيام من الحر الشديد.

وقبل أربع لفات تقريبا من النهاية كان العداء المغربي ضمن المجموعة الرئيسية التي تصدرها جيرما ومواطنه جيتنيت ويلي.

وفي بداية السباق كان الصراع على اللقب يبدو أنه بين كينيا واثيوبيا بعد تصدر الثنائي جيرما وويلي على حساب كيجن ومواطنه أبراهام كيبيوت.

لكن البقالي تقدم للمركز الثالث وحين تعثر ويلي انطلق العداء المغربي بسرعة في الأمتار الأخيرة ليحسم السباق.

وقال البقالي للصحفيين "لم يكن من السهل أن أتقدم على الكينيين والاثيوبيين وأدرك مدى صعوبة أن تكون في المقدمة أمامهم".

ولف البقالي جسده بعلم المغرب أثناء الاحتفال بالانجاز.

وأضاف "اعتدت رؤية الكينيين يفوزون لذا هذا انجاز كبير لي" وقال لاحقا "كنت أطمح لذلك منذ سنوات وكانت هذه فرصتي لإظهار قدرة المغرب على الفوز باللقب".

وتابع "حاولت في كثير من المرات أن أقارن نفسي بعدائي كينيا واثيوبيا لأرى إن كنت قادرا على تحقيق هذه الذهبية ونجحت".

وقال جيرما (20 عاما) إن التقدم مبكرا كان قرارا خططيا.

وواصل "كان السباق ممتعا حقا وأنا سعيد بالحصول على المركز الثاني وأشعر بالرضا عن النتيجة".

وأقر كيجن (28 عاما) بتعرضه لكثير من الضغوط بسبب هيمنة كينيا على السباق.

وقال "بذلت أقصى جهد لأحقق ميدالية وهذه مشاركتي الأولى في الأولمبياد لذا اعتبر هذا امتياز لي.

"كان هناك الكثير من الضغط وأعرف العديد من أبطالنا السابقين وتدربت معهم. في المرة القادمة أعد بالفوز بذهبية".

(إعداد أحمد مصطفى وأشرف حامد للنشرة العربية)

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