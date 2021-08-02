الألمانية روتر-فوكن تفوز بذهبية وزن الثقيل للسيدات في المصارعة الحرة
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تشيبا (اليابان) (رويترز) - فازت الألمانية ألين روتر-فوكن بذهبية الوزن الثقيل في المصارعة الحرة في ألعاب طوكيو يوم الاثنين.
ونالت الأمريكية أديلين جراي الفضية بينما حصلت التركية ياسمين ادار والصينية تشو قيان على البرونزية.
(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)
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