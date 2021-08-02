الألمانية كرايفسكي تفوز بسباقات الثلاثة أيام للفردي في الفروسية

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت الألمانية يوليا كرايفسكي على صهوة الحصان أماند دي بنفيل بذهبية سباقات الثلاثة أيام للفردي في منافسات الفروسية في ألعاب طوكيو والتي تشمل الترويض واختراق الضاحية وقفز السدود.

ونال البريطاني توم مكوين الفضية وحصل الأسترالي أندرو هوي على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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