الرباعة الصينية لي تفوز بذهبية وزن فوق 87 كيلوجراما في ألعاب طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - فازت الصينية لي وينوين بذهبية وزن فوق 87 كيلوجراما في منافسات رفع الأثقال للسيدات في ألعاب طوكيو يوم الاثنين.

وحققت الرباعة البالغ عمرها 21 عاما 320 كيلوجراما في المجموع لتسجل رقما أولمبيا جديدا.

وحصلت البريطانية إيميلي كامبل على الفضية بمجموع 283 كيلوجراما ونالت سارة روبلز من الولايات المتحدة البرونزية بمجموع 282 كيلوجراما.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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