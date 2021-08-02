الدنمركي أكسلسن يحرز ذهبية فردي الرجال للريشة الطائرة

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ‭‭ ‬‬ فاز الدنمركي فيكتور أكسلسن بالميدالية الذهبية الأولمبية لفردي الرجال في منافسات الريشة الطائرة في العاصمة اليابانية يوم الاثنين بعد فوزه وبكل جدارة 21-15 و21-12 على الصيني تشين لونغ الذي توج بالفضية.

وفاز الإندونيسي أنطوني سينيسوكا جينتينج بالميدالية البرونزية بعد فوزه على لاعب جواتيمالا كيفن كوردون 21-11 و21-13.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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