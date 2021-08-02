سيفان حسن تستهل مغامرتها لنيل ثلاثية في طوكيو بالفوز بذهبية خمسة آلاف متر

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من سوديبتو جانجولي

طوكيو (رويترز) - فازت العداءة الهولندية سيفان حسن بذهبية خمسة آلاف متر للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين لتستهل مغامرتها لنيل ثلاثة ألقاب أولمبية لا سابق لها.

وزادت سيفان، التي أكدت أيضا مشاركتها في سباقي 1500 متر وعشرة آلاف متر في طوكيو، سرعتها لتبتعد عن مجموعة الصدارة في آخر لفة لتحقق الانتصار في زمن بلغ 14 دقيقة و36:79 ثانية.

وفازت العداءة الهولندية البالغ عمرها 28 عاما أيضا بسباقي 1500 متر وعشرة آلاف متر في بطولة العالم في الدوحة في 2019.

ونالت الكينية هيلين أوبيري، بطلة العالم مرتين والحاصلة على فضية أولمبية قبل خمس سنوات في ريو، الميدالية الفضية متفوقة على الاثيوبية جوداف تسجاي التي نالت البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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