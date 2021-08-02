الأمريكية فاليري ألمان تفوز بذهبية رمي القرص للسيدات في طوكيو

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طوكيو (رويترز) - كانت محاولة واحدة كافية للأمريكية فاليري ألمان لتقتنص ذهبية رمي القرص للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو يوم الاثنين بعد أن سجلت 68.98 متر.

وسجلت الألمانية كريستين بودينز أفضل رقم شخصي لها بلغ 66.86 متر لتنال الفضية بينما حصلت الكوبية يايمي بيريز على البرونزية بعد أن سجلت 65.72 متر.

وتسبب هطول الأمطار في الجولة الثانية في ارتباك للمنافسات قبل أن يقرر المسؤولون إيقاف المسابقة مؤقتا.

وأخفقت الكرواتية ساندرا بيركوفيتش في مسعاها للفوز بذهبية أولمبية ثالثة على التوالي لتحتل المركز الرابع بعد أن سجلت 65.01 متر.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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