النفط يهبط أكثر من 3% متضررا من مخاوف إزاء الطلب وزيادة في إمدادات أوبك

أخبار اليابان





نيويورك (رويترز) - هبطت أسعار النفط بما يزيد على ثلاثة في المئة يوم الاثنين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكي النفط في العالم، في حين أثار ارتفاع إنتاج الخام من منتجي أوبك مخاوف من ضعف في الطلب ووفرة في المعروض.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.52 دولار، أو 3.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 72.89 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار، أو 3.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.26 دولار للبرميل.

وأظهر مسح يوم الاثنين أن نمو نشاط المصانع في الصين تراجع بشكل حاد في يوليو تموز مع انكماش الطلب للمرة الأولى في أكثر من عام.

وفي الولايات المتحدة، قال معهد إدارة المعروض إن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي أظهر علامات على التباطؤ للشهر الثاني على التوالي.

وتضررت أسعار النفط أيضا بعد أن أظهر مسح لرويترز أن إنتاج الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في يوليو تموز إلى أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2020 .

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html