المؤشر إس اند بي 500 يغلق على انخفاض طفيف بفعل مخاوف الفيروس وتباطؤ الاقتصاد

أخبار اليابان





نيويورك (رويترز) - أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بورصة وول ستريت على انخفاض طفيف يوم الاثنين بعد أن محا مكاسبه الأولية بينما ألقت المخاوف بشأن سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا وتباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي بظلالهما على أجواء تفاؤل تحيط بمزيد من التحفيز المالي وموسم قوي لأرباح الشركات.

وأظهرت بيانات في وقت سابق يوم الاثنين أنه بالرغم من نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في يوليو تموز إلا أن وتيرة النمو تباطأت للشهر الثاني على التوالي.

ودفعت تلك البيانات الأضعف من المتوقع أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو تموز.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 101.33 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 34834.14 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 8.10 نقطة، أو 0.18 بالمئة، ليغلق عند 4387.16 نقطة.

لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق مرتفعا 6.05 نقطة، أو 0.04 بالمئة، إلى 14678.72 نقطة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html