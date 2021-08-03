مصادر أمريكية: الصين تحدد مستهدفات جديدة للمحتوى المحلي في مشتريات الشركات المملوكة للدولة

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واشنطن (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مقرها الولايات المتحدة لرويترز إن حكومة الصين أصدرت في هدوء إرشادات جديدة للمشتريات تفرض محتوى محليا يصل إلى 100 بالمئة في مئات من المواد من بينها أجهزة الأشعة السينية ومعدات التصوير بالرنين المغناطيسي وهو ما يضع حواجز جديدة أمام الموردين الأجانب.

وأضافت المصادر أن تلك الإرشادات وردت في وثيقة أصدرتها في 14 مايو أيار وزارة المالية الصينية ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان ”الإرشادات المحاسبية للمشتريات الحكومية للسلع المستوردة“، حسبما قال مسؤول أمريكي سابق حصل على نسخة من الوثيقة الواقعة في 70 صفحة التي لم يعلن عنها في السابق، وقرأ أجزاء منها على رويترز لكنه طلب عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المسؤول السابق أن الصين وافقت عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية على ألا تصدر مثل تلك الوثائق الداخلية.

وقال إن الوثيقة تنتهك أيضا روح اتفاقية المرحلة الأولى للتجارة التي وقعتها الصين مع الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 2020 . ومضى قائلا ”يجب عليهم أن يقللوا الحواجز لا أن يوجدوا حواجز جديدة.“

وقال المسؤول السابق إن الوثيقة، التي أرسلت إلى مستشفيات وشركات حكومية وكيانات أخرى مملوكة للدولة، حددت نسبة المحتوى المحلي عند 25 بالمئة إلى 100 بالمئة في 315 من المواد في قطاعات شتى.

ولم تنشر بكين الوثيقة علنا.

ولم ترد وزارة المالية الصينية أو وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات على استفسارات بشأن الوثيقة.

واستوردت الصين بضائع بحوالي 124 مليار دولار من الولايات المتحدة في 2020 معظمها اشترتها شركات كبرى مملوكة للدولة أو مرتبطة بالحكومة تسيطر على قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والزراعة والطاقة.

وامتنع مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الذي يراجع سياسات التجارة الأمريكية-الصينية عن التعقيب على الوثيقة أو ما إذا كانت تنتهك اتفاقية التجارة بين البلدين.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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