تأهل ميلر-ويبو وفيلكس إلى قبل نهائي سباق 400 متر للسيدات

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طوكيو (رويترز) - واصلت شوني ميلر-ويبو عداءة جزر الباهاما طريقها نحو الدفاع عن لقبها الأولمبي في ألعاب طوكيو، وربما خوض مواجهة مرتقبة ضد الأمريكية المخضرمة أليسون فيلكس، بعد وصولهما إلى قبل نهائي سباق 400 متر في ألعاب القوى يوم الثلاثاء.

وسجلت ماريليدي باولينيو من جمهورية الدومنيكان، والتي نالت فضية بالفعل في طوكيو في سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر، أفضل زمن على الإطلاق في الدور الأول من التصفيات في بطولة كبرى، ويبدو أنها ترغب في توجيه رسالة تحذير إلى ميلر-ويبو وفيلكس.

ووصلت ميلر-ويبو إلى طوكيو وهي تحمل أفضل زمن هذا الموسم والبالغ 49.08 ثانية، وسبق لها أن خطفت الأضواء في ألعاب ريو دي جانيرو قبل خمس سنوات عندما قفزت برأسها نحو خط النهاية لتحرم فيلكس من الفوز بسباق 400 متر.

وسجلت ميلر-ويبو 50.5 ثانية، وهو ثاني أفضل زمن في التصفيات يوم الثلاثاء، لتتأهل إلى قبل النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء، بينما يقام الدور النهائي في الاستاد الأولمبي يوم الجمعة.

وقبل ذلك، ستظهر بطلة الباهاما البالغ عمرها 27 عاما في الفترة المسائية في طوكيو يوم الثلاثاء لمحاولة حصد لقبها الأول في طوكيو عندما تشارك في سباق 200 متر للسيدات.

وتشارك المخضرمة فيلكس (35 عاما) في الألعاب للمرة الخامسة وتحاول الفوز بميداليتها الأولمبية العاشرة، والذهبية السابعة.

وحققت فيلكس، التي أحرزت 13 لقبا في بطولات العالم لألعاب القوى، رابع أفضل زمن في التصفيات عندما سجلت 50.84 ثانية.

وقالت فيلكس التي تصدرت تصفياتها بفارق كبير "من الرائع المضي قدما. شعرت أني أنتظر إلى الأبد. أنا مستعدة للتألق في قبل النهائي. أحب الرياضة وهي تمثل الكثير في حياتي. في ظل معرفتي أن هذه مشاركتي الأخيرة، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي".

وأضافت فيلكس، التي تدافع باستمرار عن حقوق أفضل للأمهات العاملات، أن الأمومة منحتها المزيد من الدوافع خلال التنافس.

ولم تتمكن أمانتل مونتشو، بطلة العالم 2011 القادمة من بوتسوانا، من إنهاء السباق.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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