النيوزيلندية كارينجتون تحرز ذهبية الكاياك الفردي لمسافة 200 متر

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النيوزيلندية ليسا كارينجتون تحتفل بفوزها بذهبية فردي الكاياك لمسافة 200 متر ضمن منافسات الكانوي في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.
النيوزيلندية ليسا كارينجتون تحتفل بفوزها بذهبية فردي الكاياك لمسافة 200 متر ضمن منافسات الكانوي في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.

طوكيو (رويترز) - أحرزت النيوزيلندية ليسا كارينجتون ذهبية فردي الكاياك لمسافة 200 متر ضمن منافسات الكانوي في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

وحصلت الإسبانية تيريسا بورتيلا على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الدنمركية إيما يورجنسن.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز