النيوزيلندية كارينجتون تحرز ذهبية الكاياك الفردي لمسافة 200 متر

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أحرزت النيوزيلندية ليسا كارينجتون ذهبية فردي الكاياك لمسافة 200 متر ضمن منافسات الكانوي في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

وحصلت الإسبانية تيريسا بورتيلا على الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الدنمركية إيما يورجنسن.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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