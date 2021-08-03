فوز الثنائي الكوبي بذهبية زوجي الكانوي في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أحرز الثنائي الكوبي المكون من سيرجي توريس وفرناندو خورخي ذهبية منافسات زوجي الكانوي للرجال لمسافة ألف متر في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

وفاز الثنائي الصيني ليو هاو وتشينغ بينغفي بالميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي الألماني سيباستيان بريندل وتيم هيكر.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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