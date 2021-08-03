فوز الثنائي الكوبي بذهبية زوجي الكانوي في أولمبياد طوكيو

طوكيو 2020

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الثنائي الكوبي المكون من سيرجي توريس وفرناندو خورخي أثناء منافسات زوجي الكانوي للرجال لمسافة 1000 متر في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.
الثنائي الكوبي المكون من سيرجي توريس وفرناندو خورخي أثناء منافسات زوجي الكانوي للرجال لمسافة 1000 متر في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.

طوكيو (رويترز) - أحرز الثنائي الكوبي المكون من سيرجي توريس وفرناندو خورخي ذهبية منافسات زوجي الكانوي للرجال لمسافة ألف متر في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

وفاز الثنائي الصيني ليو هاو وتشينغ بينغفي بالميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي الألماني سيباستيان بريندل وتيم هيكر.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز