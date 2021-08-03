الألمانية ميهامبو تحرز ذهبية الوثب الطويل من المحاولة الأخيرة

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طوكيو (رويترز) - أحرزت الألمانية مالايكا ميهامبو ذهبية الوثب الطويل للسيدات في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو بعدما سجلت 7.00 متر في محاولتها الأخيرة يوم الثلاثاء.

ونالت الأمريكية بريتني ريس الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى النيجيرية إيسي بروم.

وبعد منافسات مثيرة شهدت تقلب الصدارة بين ريس وبروم وميهامبو، التي كانت تحتل المركز الثالث قبل الجولة الأخيرة، نجحت البطلة الألمانية في انتزاع اللقب في محاولتها الأخيرة.

وتعادلت ريس وبروم بنتيجة 6.97 متر، لكن الأمريكية حصلت على الفضية بسبب أفضليتها في المحاولة الثانية عندما سجلت 6.95 متر وبفارق خمسة سنتيمترات عن بروم التي حققت 6.90 متر.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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