المجري كوباش يحرز ذهبية فردي الكاياك في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - أحرز المجري بالينت كوباش ذهبية فردي الكاياك للرجال لمسافة ألف متر في منافسات الكانوي في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

ونال آدم فارجا، مواطن كوباش، الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البرتغالي فرناندو بيمنتا.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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