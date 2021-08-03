المجري كوباش يحرز ذهبية فردي الكاياك في أولمبياد طوكيو

طوكيو 2020

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المجري بالينت كوباش خلال سباق فردي الكاياك للرجال لمسافة 1000 متر في منافسات الكانوي في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الاثنين. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.
المجري بالينت كوباش خلال سباق فردي الكاياك للرجال لمسافة 1000 متر في منافسات الكانوي في أولمبياد طوكيو 2020 يوم الاثنين. تصوير: ماكسيم شيمتوف - رويترز.

طوكيو (رويترز) - أحرز المجري بالينت كوباش ذهبية فردي الكاياك للرجال لمسافة ألف متر في منافسات الكانوي في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

ونال آدم فارجا، مواطن كوباش، الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البرتغالي فرناندو بيمنتا.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز