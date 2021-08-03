فوز كارينجتون وريجال بذهبية زوجي الكاياك للسيدات في طوكيو
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طوكيو (رويترز) - أحرزت النيوزيلنديتان ليسا كارينجتون وكيتلين ريجال ذهبية زوجي الكاياك للسيدات لمسافة 500 متر في منافسات الكانوي بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.
وفازت البولنديتان كارولينا نايا وآنا بولافسكا بالميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى المجريتين دانوتا كوزاك ودورا بودوني.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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