بلينكن: معاملة روسيا البيضاء للعداءة تسيمانوسكايا "قمع عابر للحدود" غير مقبول

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(رويترز) - انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محاولة روسيا البيضاء إجبار عداءة مشاركة في أولمبياد طوكيو على العودة إلى البلاد ووصفها بأنها "قمع عابر للحدود" غير مقبول.

وكتب بلينكن على تويتر يوم الثلاثاء "حاول نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ارتكاب فعل آخر من صور القمع العابرة للحدود: محاولة إجبار الأولمبية كريستينا تسيمانوسكايا على المغادرة لمجرد أنها مارست حقها في حرية التعبير".

وأضاف أن "مثل هذه الأفعال تخالف الروح الأولمبية، وهي إهانة للحقوق الأساسية ولا يمكن التغاضي عنها".

وقالت مجموعة من مشجعيها إن تسيمانوسكايا، التي احتمت بسفارة بولندا في طوكيو بعد رفضها أوامر فريقها بالعودة إلى بلادها، ستسافر إلى بولندا يوم الأربعاء إذ منحتها وارسو تأشيرة إنسانية.

ورفضت العداءة السفر من طوكيو يوم الأحد عندما وصلت إلى المطار على عكس رغبتها، وذلك بعد أن انتقدت مدربي بلادها في ألعاب القوى بصورة علنية في أولمبياد طوكيو.

وشاركت تسيمانوسكايا (24 عاما) في تصفيات سباق 100 متر للسيدات يوم الجمعة وكان من المفترض أن تشارك في تصفيات سباق 200 متر أمس لكنها قالت يوم الأحد إنها اقتيدت للمطار لركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية لتتوقف بذلك مشاركتها في الأولمبياد.

(إعداد إيناس العشري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)









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