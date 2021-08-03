مسؤول: مدينة ووهان الصينية ستفحص كل مواطنيها للتأكد من عدم إصابتهم بكوفيد-19

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بكين (رويترز) - قال لي تاو وهو مسؤول بحكومة مدينة ووهان بوسط الصين إن المدينة، التي ظهر فيها فيروس كورونا في أواخر 2019، ستُخضع كل سكانها لفحوص للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كوفيد-19.

تأتي الإجراءات بعد أن سجلت المدينة ثلاث حالات عدوى محلية يوم الثاني من أغسطس آب.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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