اليابانية إيري "غير الرياضية" تمنح الدولة المضيفة أول ذهبية في ملاكمة السيدات

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - صعقت اليابانية سينا إيري، التي تصف نفسها بأنها "غير رياضية"، بطلة العالم الفلبينية نيستي بتيسيو لتفوز بذهبية وزن الريشة في الملاكمة بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء وتمنح بلادها أول ميدالية في تاريخها في ملاكمة السيدات.

وبدت خريجة الجامعة البالغ عمرها 20 عاما خفيفة الحركة وأمطرت بتيسيو باللكمات وتوجت الجولة الثالثة بعدد مقنع من النقاط.

لكن الملاكمة اليابانية قالت إنها ليست رياضية بالفطرة، مضيفة أنها تأمل أن يشجع انتصارها آخرين لا يشعرون بأنهم موهوبون في الرياضة.

وأبلغت إيري الصحفيين "أنا حقا لست جيدة في الرياضة، لذلك أشعر بأنني أستطيع أن أُظهر للأطفال الذين ليسوا رياضيين أنهم يستطيعون تحقيق شيء ما إذا لم يستسلموا".

وبكت إيري وبتيسيو على منصة التتويج، وبدا أن المشاعر غمرت الملاكمة الفلبينية وهي تعلق الميدالية الفضية على عنقها.

وأضافت إيري "بدون أن أدري أصبحت على قمة منصة التتويج ويتم عزف النشيد الوطني. بطريقة ما أصبحت المصنفة الأولى عالميا".

كما منحت بتيسيو، التي كانت تعتبر المرشحة الأوفر حظا، بلادها أول ميدالية في ملاكمة السيدات.

ونالت كل من الإيطالية إرما تيستا والبريطانية كاريس أرتينجستال الميدالية البرونزية.

وعلى الرغم من إقامة المنافسات بدون جماهير، اصطف عشرات من اليابانيين، الذين ارتدوا القمصان الزرقاء الخاصة بالمتطوعين، في الشرفة العلوية في مجمع كوكوجيكان للتعبير عن فرحتهم.

وكانوا أكثر هدوءا من مجموعة أصغر بكثير من مشجعي بتيسيو الذين بدا أنهم من البعثة الرسمية للفلبين، وأشعلوا المكان بالهتاف والتلويح بالأعلام.

وفي ملاكمة الرجال، تأهل المصنف الأول في الوزن الثقيل مسلم جادجي ماجوميدوف من اللجنة الأولمبية الروسية إلى النهائي بعد فوزه على النيوزيلندي ديفيد نيكا.

وتغلب الأمريكي ديوك راجان على الغاني صمويل تاكي ليبلغ نهائي وزن الريشة.

وستكون برونزية تاكي أول ميدالية أولمبية تحققها غانا منذ 1992، عندما حصل فريق كرة القدم للرجال على الميدالية البرونزية في برشلونة. وهذه رابع ذهبية في المجمل لدول غرب أفريقيا.

وقال تاكي بعد النزال "سأصحح أخطائي. لن أخسر مرة أخرى، أكره الهزيمة".

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)









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