بريطانيا تفوز بذهبية رائعة في الشراع فئة 49 للرجال

أخبار اليابان





إينوشيما (اليابان) (رويترز) - ‭‭ ‬‬أحرز البريطانيان ديلان فليتشر وستيوارت بيثيل ذهبية الشراع فئة 49 للرجال بأولمبياد طوكيو بعد نهاية رائعة للسباق الحاسم في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الثلاثاء.

وتفوق فليتشر وبيثيل على النيوزيلنديين بيتر بيرلينج وبلير توك اللذين حصلا على الميدالية الفضية، بينما نال الألمانيان إيريك هايل وتوماس بلوسل الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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