بريطانيا تفوز بذهبية رائعة في الشراع فئة 49 للرجال

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

البريطانيان ديلان فليتشر وستيوارت بيثيل يحتفلان بفوزهما بذهبية الشراع فئة 49 للرجال بأولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.
البريطانيان ديلان فليتشر وستيوارت بيثيل يحتفلان بفوزهما بذهبية الشراع فئة 49 للرجال بأولمبياد طوكيو 2020 يوم الثلاثاء. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

إينوشيما (اليابان) (رويترز) - ‭‭ ‬‬أحرز البريطانيان ديلان فليتشر وستيوارت بيثيل ذهبية الشراع فئة 49 للرجال بأولمبياد طوكيو بعد نهاية رائعة للسباق الحاسم في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الثلاثاء.

وتفوق فليتشر وبيثيل على النيوزيلنديين بيتر بيرلينج وبلير توك اللذين حصلا على الميدالية الفضية، بينما نال الألمانيان إيريك هايل وتوماس بلوسل الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز