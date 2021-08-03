البريطاني سكوت يفوز بذهبية الشراع فئة فين للرجال

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البريطاني جايلز سكوت يرفع علم بلاده بعد الفوز ببذهبية الشراع فئة فين للرجال بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء. رويترز
البريطاني جايلز سكوت يرفع علم بلاده بعد الفوز ببذهبية الشراع فئة فين للرجال بأولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء. رويترز

إينوشيما (اليابان) (رويترز) - فاز البريطاني جايلز سكوت بذهبية الشراع فئة فين للرجال بأولمبياد طوكيو في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الثلاثاء.

وحصل المجري شومبور بريتش على الميدالية الفضية بينما نال الإسباني خوان كاردونا منديز الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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رويترز