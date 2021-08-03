البريطاني سكوت يفوز بذهبية الشراع فئة فين للرجال
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إينوشيما (اليابان) (رويترز) - فاز البريطاني جايلز سكوت بذهبية الشراع فئة فين للرجال بأولمبياد طوكيو في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الثلاثاء.
وحصل المجري شومبور بريتش على الميدالية الفضية بينما نال الإسباني خوان كاردونا منديز الميدالية البرونزية.
(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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