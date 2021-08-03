الإيطاليان تيتا وبانتي يفوزان بذهبية الشراع فئة ناكرا 17

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إينوشيما (اليابان) (رويترز) - فاز الثنائي الإيطالي المكون من روجيرو تيتا وكاترينا بانتي بذهبية الشراع فئة ناكرا 17 المختلط بأولمبياد طوكيو في ميناء إينوشيما لليخوت يوم الثلاثاء.

واحتل الثنائي البريطاني المكون من جون جيمسون وآنا بيرنت المركز الثاني وحصلا على الميدالية الفضية، بينما ذهبت البرونزية إلى الثنائي الألماني بول كولهوف وأليكا شتوليمر.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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