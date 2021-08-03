دورانت يقود الفريق الأمريكي للفوز على إسبانيا وبلوغ قبل النهائي

أخبار اليابان

من روكي سويفت

سايتاما (رويترز) - قاد كيفن دورانت الفريق الأمريكي للفوز على إسبانيا 95-81 ليصعد إلى الدور قبل النهائي في مسابقة كرة السلة للرجال في ألعاب طوكيو يوم الثلاثاء.

وتفوق الفريق الأمريكي رغم الأداء القوي من ريكي روبيو لاعب الفريق الإسباني الذي سجل 38 نقطة. وكانت إسبانيا تتقدم بفارق عشر نقاط في أواخر الربع الثاني لكن الولايات المتحدة نجحت في العودة في النتيجة.

وقال دورانت الذي أنهى المباراة مسجلا 29 نقطة "استعدنا إيقاعنا في نهاية الربع الثاني.

"أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها من نهاية الربع الثاني وحتى نهاية المباراة. إنها الطريقة التي تعبر عن أي فريق يرغب في الفوز باللقب".

وامتلأ ملعب سايتاما شمالي طوكيو بالرياضيين والمسؤولين والمتطوعين الذين كانوا ينتظرون مشاهدة هذه المباراة المثيرة مع حظر وجود الجماهير في الألعاب.

وسيتقابل الفريق الأمريكي في قبل النهائي يوم الخميس مع الفائز من مواجهة دور الثمانية بين استراليا والأرجنتين.

ويبدو الفريق الأمريكي في حالة جيدة في هذه الألعاب بعد أن أنزل به الفريق الفرنسي أول هزيمة في الأولمبياد منذ 2004. وحصد الفريق الأمريكي 15 ميدالية ذهبية منذ 1936.

وقاد لوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس سلوفينيا للفوز 94-70 على ألمانيا والصعود لقبل النهائي.

وكان هذا أول ظهور لألمانيا في دور الثمانية في الأولمبياد منذ 1992. وتلتقي إيطاليا مع فرنسا وتلعب استراليا مع الأرجنتين في المباريات الباقية يوم الثلاثاء.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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