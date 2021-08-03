ألمانيا تطيح ببريطانيا وتفوز بذهبية سباق المطاردة لفرق السيدات

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(لتوضيح أن السباق أضيف للبرنامج الأولمبي في لندن 2012 في الفقرة الثالثة)

من مارتن هيرمان

طوكيو (رويترز) - أطاحت ألمانيا ببريطانيا من على قمة سباق المطاردة في منافسات الدراجات على المضمار بالألعاب الأولمبية بعد أن حققت انتصارا رائعا في النهائي وسجلت رقما عالميا آخر.

ونجح الرباعي الألماني المكون من فرانسيسكا براوسه وليزا بريناور وليزا كلاين وميكه كروجر في اللحاق تقريبا بالفريق البريطاني في النهائي الذي امتد لأربعة كيلومترات في مضمار إيزو، وسجل أربع دقائق و4.242 ثانية.

وفازت بريطانيا بالذهبيتين السابقتين في هذا السباق الذي دخل البرنامج الأولمبي في أولمبياد لندن 2012.

وفي أمسية رائعة من المنافسات، استعادت بريطانيا، بقيادة البطلة الأولمبية أربع مرات لورا كيني، الرقم العالمي الذي حطمته ألمانيا في التصفيات يوم الاثنين.

لكن ألمانيا كسرت الرقم العالمي مجددا بعد دقائق قليلة ثم سجلت رقما أسرع في النهائي.

وحصلت الولايات المتحدة على الميدالية البرونزية.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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