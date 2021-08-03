الصيني تشو يفوز بذهبية المتوازيين في مسابقة الجمباز للرجال

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طوكيو (رويترز) - فاز الصيني تشو جينغ يوان بذهبية مسابقة المتوازيين في منافسات الجمباز للرجال في ألعاب طوكيو يوم الثلاثاء.

وهذه ثاني ميدالية يحصل عليها بعد برونزية الفرق الأسبوع الماضي.

ونال الألماني لوكاس داوزر الفضية وانتزع التركي فرحات أركان أول ميدالية لتركيا على الاطلاق في الجمباز بعد أن نال البرونزية.

وقدم تشو عددا من الحركات الصعبة ليسجل 16:233 نقطة بينما جاء الألماني داوزر ثانيا بفارق كبير بعد أن سجل 15:700 نقطة.

واحتل أركان، الذي فاز بذهبية في بطولة أوروبا هذا العام بعد وقت قصير من إصابته بكوفيد-19، المركز الثالث بعد أن سجل 15:633 نقطة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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