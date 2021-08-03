هولندا تنهي هيمنة بريطانيا على سباق السرعة للفرق في منافسات الدراجات على المضمار

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من شيهو تاناكا

ايزو (اليابان) (رويترز) - فازت هولندا بذهبية سباق السرعة لفرق الرجال في منافسات الدراجات على المضمار في ألعاب طوكيو يوم الثلاثاء بعد التفوق في النهائي على بريطانيا الحاصلة على اللقب في آخر ثلاث نسخ.

ونالت فرنسا البرونزية.

وقدم الثلاثي الهولندي المؤلف من روي فان دن بيرج وهاري لافريسين وجيفري هوجلاند أداء قويا في آخر لفتين ليحققوا الانتصار في زمن قياسي أولمبي بلغ 41:369 ثانية ليتفوقوا بأكثر من ثلاث ثوان على بريطانيا.

وحصل جيسون كيني، وهو المتسابق الوحيد الباقي من الفريق الفائز في النسخ الثلاث السابقة في الأولمبياد، على الفضية في النهاية مع زميليه رايان أوينز وجاك كارلين.

وحقق كيني الميدالية الثامنة ليصبح أكثر متسابق أولمبي بريطاني تتويجا بالميداليات.

وتساوى مع متسابق الدراجات برادلي ويجينز لكنه يملك ميدالية ذهبية واحدة أكثر (ست ميداليات) من زميله السابق في الفريق البريطاني.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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