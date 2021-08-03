الجمعية الطبية اليابانية توصي بفرض الطوارئ بعد زيادة إصابات كوفيد-19

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن رئيس الجمعية الطبية اليابانية دعا يوم الثلاثاء إلى فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لاحتواء زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19 في العاصمة طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية وغيرها من المناطق، مع تنامي مخاوف من إنهاك نظام الرعاية الصحية.

أطلق توشيو ناكاجاوا رئيس الجمعية الطبية اليابانية هذه الدعوة بعد إعلان رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أن مرضى كوفيد-19 من أصحاب الحالات الخطيرة والمهددين بأن يصبحوا كذلك هم فقط من سيدخلون المستشفيات للعلاج، بينما سيتم عزل الباقين في المنازل.

ويمثل ذلك تغيرا في السياسة يخشى البعض أن يتسبب في زيادة الوفيات.

وشهدت اليابان زيادة حادة في الإصابات. وسجلت طوكيو 4058 إصابة جديدة يوم السبت وهو ما يمثل زيادة قياسية. ورصدت يوم الثلاثاء 3709 إصابة.

وقال سوجا ومنظمو دورة الألعاب الأولمبية إنه لا توجد صلة بين الأولمبياد المقامة بين 23 يوليو تموز و8 أغسطس آب والزيادة الحادة في الإصابات.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html