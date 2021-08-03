الصينية قوان تفوز بذهبية عارضة التوازن وبايلز تحرز البرونزية

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من ستيف كيتنج

طوكيو (رويترز) - فازت الصينية قوان تشينتشين بذهبية عارضة التوازن للسيدات ضمن منافسات الجمباز في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

وحصلت الصينية تانغ شيجينغ على الميدالية الفضية ونالت الأمريكية سيمون بايلز الميدالية البرونزية بعد احتلالها المركز الثالث.

ولم تشارك بايلز في المنافسات منذ الثلاثاء الماضي حين انسحبت فجأة من نهائي فرق السيدات بعد محاولة واحدة على حصان الوثب بسبب مخاوف تتعلق بصحتها النفسية.

وعادت بايلز لتفوز بالبرونزية يوم الثلاثاء ونالت المزيد من الاحترام من المسؤولين وعشاق اللعبة.

وكررت بايلز الميدالية البرونزية التي نالتها في هذه المسابقة في أولمبياد ريو 2016 وهي الثانية لها في ألعاب طوكيو بعد فضية فرق السيدات.

وبعد إعلان النتيجة احتفلت بايلز باحتضان زميلتها سونيسا لي التي توجت بذهبية كل الأجهزة في وقت سابق.

وبذلك تكون بايلز (24 عاما) قد حصلت على سبع ميداليات في دورتين أولمبيتين (أربع ذهبيات وفضية إضافة إلى برونزيتين).

وقالت بايلز بعد المسابقة "كنت فخورة بنفسي لمجرد الظهور والمشاركة بعد ما حدث لي.

"بالتأكيد هذه الميدالية أكثر حلاوة وسأشعر بقيمة هذه الميدالية كثيرا بعد كل ما تعرضت له".

وسبق لبايلز أيضا الفوز ببطولة العالم ثلاث مرات في عارضة التوازن.

(إعداد أحمد ماهر وأشرف حامد وفتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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