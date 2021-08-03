الكوبي إيجلسياس يفوز بذهبية وزن الوسط في الملاكمة في أولمبياد طوكيو

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طوكيو (رويترز) - فاز الكوبي رونيل إيجلسياس بذهبية وزن الوسط في منافسات الملاكمة للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء بعد تفوقه في النهائي على البريطاني بات مكورماك.

ونال مكورماك الفضية بعد الخسارة بإجماع آراء الحكام أمام إيجلسياس.

وحصل الأيرلندي ايدن وولش وأندريه زامكوفوي ممثل اللجنة الأولمبية الروسية على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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