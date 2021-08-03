الياباني هاشيموتو يفوز بذهبية العقلة في الجمباز

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طوكيو (رويترز) - فاز الياباني دايكي هاشيموتو بطل كل الأجهزة بذهبية العقلة في منافسات الجمباز في ألعاب طوكيو يوم الثلاثاء.

وبعد فوزه بذهبية كل الأجهزة للرجال الأسبوع الماضي توقع كثيرون أن يسير هاشيموتو على خطى "الملك" كوهي أوتشيمورا وأن يصبح وريثا جديدا لعرش الجمباز في البلاد.

وبعد قرار أوتشيمورا بطل كل الأجهزة في الأولمبياد في 2012 و2016 الصادم بعدم الدفاع عن لقبه في طوكيو جاء الدور على هاشيموتو للارتقاء لمستوى الطموحات ولم يخيب الرياضي البالغ عمره 19 عاما الآمال.

وأصبح هاشيموتو أصغر بطل على الاطلاق لمسابقة كل الأجهزة للرجال.

ورفع هاشيموتو رصيده من الميداليات في طوكيو إلى ذهبيتين وفضية.

وسجل هاشيموتو 15:066 نقطة يوم الثلاثاء ليتفوق على الكرواتي تين سربيتش الذي نال الفضية بعد أن سجل 14:900 نقطة ونيكيتا ناجورني ممثل اللجنة الأولمبية الروسية الذي حصل على البرونزية بعد أن سجل 14:533 نقطة.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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