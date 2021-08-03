المجري لورينتس يفوز بذهبية وزن الوسط في المصارعة الرومانية

أخبار اليابان





تشيبا (اليابان) (رويترز) - فاز المجري تاماش لورينتس بذهبية وزن الوسط في المصارعة الرومانية للرجال في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

ونال أكزول محمدوف من قيرغيزستان الفضية بينما حصل الياباني شوهي يابيكو ورفيق حسينوف من أذربيجان على البرونزية.‭‭ ‬‬

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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