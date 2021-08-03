إيفلوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية يفوز بذهبية وزن الثقيل في المصارعة الرومانية
أخبار اليابانطوكيو 2020
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تشيبا (اليابان) (رويترز) - فاز موسى إيفلوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية بذهبية الوزن الثقيل للرجال في المصارعة الرومانية في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.
ونال الأرميني أرتور أليكسانيان الفضية بينما حصل البولندي تاديوش ميخاليك والإيراني محمد هادي ساروي على البرونزية.
(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)
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