إيفلوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية يفوز بذهبية وزن الثقيل في المصارعة الرومانية

أخبار اليابان

تشيبا (اليابان) (رويترز) - فاز موسى إيفلوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية بذهبية الوزن الثقيل للرجال في المصارعة الرومانية في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.‭‭ ‬‬

‭‭ ‬‬ونال الأرميني أرتور أليكسانيان الفضية بينما حصل البولندي تاديوش ميخاليك والإيراني محمد هادي ساروي على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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