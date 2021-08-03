العداءة مو تنهي انتظارا أمريكيا طويلا للفوز بذهبية سباق 800 متر

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من عمر محمد

طوكيو (رويترز) - فازت العداءة الأمريكية أثينج مو بذهبية سباق 800 متر للسيدات في ألعاب طوكيو يوم الثلاثاء لتحقق أول انتصار لبلدها في هذه المسافة منذ أكثر من نصف قرن وانتزعت مواطنتها رايفين روجرز البرونزية.

وترك غياب عداءة جنوب افريقيا كاستر سيمينيا، بطلة الأولمبياد مرتين، الصراع على اللقب مفتوحا واستغلت مو البالغ عمرها 19 عاما الفرصة كاملة.

وهيمنت على السباق وتصدرته منذ البداية تقريبا وعبرت خط النهاية متفوقة على جميع منافساتها في دقيقة واحدة و55.21 ثانية لتحصل الولايات المتحدة على ثاني ميدالية ذهبية لها في هذه المسابقة بعد فوز مادلين مانينجز باللقب في 1968.

ونالت البريطانية كيلي هودجكينسون الفضية.

وانتقلت أسرة مو من السودان إلى الولايات المتحدة قبل عقدين وعبرت العداءة عن سعادتها الكبيرة بالفوز بالذهبية في هذه السن الصغيرة.

وقالت "لم أكن أراهن على الذهب لكن مع اقترابي من النهائي اليوم قلت لنفسي لما لا نفعلها".

وحطمت مو بزمنها يوم الثلاثاء الرقم القياسي الوطني الأمريكي.

وبعد حصول روجرز على البرونزية بعد أن سجلت أفضل زمن شخصي لها بلغ دقيقة واحدة و56.81 ثانية أصبح هذا الثنائي أول متسابقتين تحققان ميداليات في سباق 800 متر منذ 1988.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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