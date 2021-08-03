الأمريكية مينساه-ستوك تفوز بذهبية وزن خفيف الثقيل في المصارعة الحرة

أخبار اليابان





تشيبا (اليابان) (رويترز) - فازت الأمريكية تاميرا مينساه-ستوك بذهبية وزن خفيف الثقيل في المصارعة الحرة للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم الثلاثاء.

ونالت النيجيرية بليسينج أوبورودودو الفضية وحصلت الأوكرانية آلا تشيركاسوفا ومريم جمعة نازاروف من قرغيزستان على البرونزية.

(إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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