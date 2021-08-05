أولمبياد طوكيو- منصات بلاستيكية وميداليات معاد تدويرها وأسرة من الورق المقوى

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سرير من الورق المقوى قابل لإعادة التدوير في سكن الرياضيين في القرية الأولمبية في طوكيو 2020. اليابان 20 يونيو/ حزيران 2021. أكيو كون / رويترز.

طوكيو (رويترز) - تركز اليابان على عنص الاستدامة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث صعد الرياضيون على منصات تتويج مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره للحصول على ميداليات مصنوعة من نفايات إلكترونية صغيرة معاد تدويرها، قبل النوم على أسرّة مصنوعة من الورق المقوى.

تنقل السيارات الكهربائية المتنافسين ومراسلي وسائل الإعلام بين الأماكن، وكثير منها عبارة عن إنشاءات مؤقتة مصنوعة من الخشب المعاد تدويره والتي سيتم تفكيكها بعد نهاية الأولمبياد وليس مثلما يحدث في المدن المضيفة الأخرى.

وقالت ماري سالوا، رئيسة تنمية الاستدامة في اللجنة الأولمبية الدولية: ”ما رأيناه هو أن الجميع أصبحوا الآن أكثر وعيًا بأن لدينا جميعًا دورًا نلعبه في العمل المناخي“.

تم تشكيل الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية من معادن معاد تدويرها من نفايات الهواتف المحمولة القديمة والأجهزة الصغيرة الأخرى التي تبرع بها عامة الناس في اليابان في مبادرة بدأت في عام 2017. تم طباعة منصات حفل التتويج ثلاثية الأبعاد من النفايات البلاستيكية.

يتم استخدام حوالي 500 سيارة كهربائية تعمل بخلايا الهيدروجين لنقل المنافسين والمسؤولين ووسائل الإعلام، وكذلك لإضاءة المرجل الأولمبي.

سيتم تحويل القرية الأولمبية، حيث ينام المتنافسون على أسرة من الورق المقوى، إلى مجمع سكني بعد الألعاب وستواصل العمل جزئيًا معتمدة على خلايا الهيدروجين.

من بين 43 موقعًا للألعاب الأولمبية والبارالمبية، كان هناك 25 موقعًا قبل الألعاب و 10 أماكن مؤقتة.

ومع ذلك، ستدعم المنظمة برنامج تعويض الكربون لتحقيق إنتاج الكربون السلبي.

قدرت اللجنة المنظمة في طوكيو أن الحدث سيولد 2.73 مليون طن من الكربون. وانخفض هذا الرقم بنحو 12٪، أو 340 ألفًا، بسبب استبعاد المشاهدين بسبب جائحة فيروس كورونا.

إن برنامج تعويض الكربون ، الذي من المتوقع أن تتبرع فيه أكثر من 200 شركة يابانية بأرصدة كربون بنحو 4.38 طن للألعاب من يوليو/ تموز 2018 إلى سبتمبر/ أيلول 2020، سينقل الحدث إلى أبعد من الحياد الكربوني.

(شارك في التغطية أنجي تيو؛ تقرير إضافي بقلم ناثان فراندينو ؛ تحريره بالإسبانية بنجامين ميجياس فالنسيا)